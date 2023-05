Deux jeunes voleurs interpellés par le PAB après avoir brisé la vitre du café «Aux Augustins» à Liège: «Ce sont les policiers qui ont mis les 47 bijoux dans mon sac!»

Dans la nuit du 8 au 9 mai, peu après 3 heures du matin, les services de police liégeois ont constaté, via les caméras de surveillance de la Ville, que deux individus « s’attardaient » devant la porte d’entrée de la taverne « Aux Augustins », située à l’angle de la rue du même nom et du boulevard d’Avroy, dans le centre-ville.

Il rentre par un trou de 50cm

Un des deux hommes venait en effet de briser la vitre de la porte de l’établissement et était parvenu à entrer dans celui-ci via un trou de 50 centimètres de diamètre, comme on nous l’explique ce mercredi au parquet de Liège. « Il en est alors ressorti sans pouvoir emporter la moindre chose ».