«J’ai survécu à l’enfer lors des tremblements de terre»: de passage au Sporting de Charleroi, Ali Gholizadeh est revenu sur ses derniers mois chaotiques

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Aidé d’une béquille et alors que son genou droit est enfermé dans une attelle massive, Ali Gholizadeh a forcément du mal à se déplacement à l’heure actuelle alors qu’il s’est fait opérer du ménisque après s’être gravement blessé le 23 mars dernier en équipe nationale. « Mon genou était complètement bloqué. Je ne savais ni l’ouvrir ni le plier. Je me suis donc fait opérer rapidement », explique le joueur iranien de 27 ans, de retour en Belgique pour des démarches administratives et qui en a profité pour saluer ses potes du Sporting de Charleroi en marge du match amical contre Liège ce mardi. Sur la touche pour la fin de saison, l’ailier droit se veut optimiste malgré tout. « Il me reste trois ou quatre mois avant d’être pleinement de retour. Je ferai de mon mieux pour ça. C’est le foot et il faut l’accepter. »