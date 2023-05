«Elle est magique», «C’est une formidable actrice»: Priyanka Chopra et Sam Heughan évoquent leur admiration pour Céline Dion à l’occasion de la sortie de «Love Again» (vidéo)

« Love Again », ça sort au cinéma ce 10 mai. À cette occasion, nous avons interrogé Priyanka Chopra et Sam Heughan sur leur expérience avec Céline Dion.

En décembre dernier, Céline Dion annonçait être atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui l’a obligée à interrompre son hélas bien nommé « Courage Tour ». Ses dates au Sportpaleis d’Anvers ont été reportées aux 17, 18 et 20 septembre. On croise les doigts qu’elles ne soient pas annulées. Mais là, tout de suite, elle a deux gros cadeaux pour ses millions de fans. Un nouvel album sortira ce 12 mai, contenant cinq titres inédits conçus pour le film « Love Again », sorti en salles ce mercredi, où, second cadeau, elle joue !

Les deux autres stars du film sont Priyanka Chopra et Sam Heughan. Leur expérience partagée avec Céline Dion restera marquée à jamais. « Elle est magique, je comprends pourquoi il y a une telle fascination autour d’elle à travers le monde. Céline est capable d’être une formidable actrice, un être humain si professionnel », confie Priyanka Chopra, qui ne cache pas être une fan de la star, dans la vidéo ci-dessus.