Bond in Motion, l’exposition qui roule, vogue et vous électrise, joue les prolongations au Heysel jusqu’au 25 juin

« La présence d’un nombreux public belge et étranger à l’expo montre combien James Bond est populaire », explique fièrement Stéphane Pisane, CEO de Carbon 12011 et organisateur de l’exposition. « Le nombre de visiteurs ne décline pas et le bouche-à-oreille continue à très bien fonctionné. C’est ce qui nous a incités à prolonger l’expo afin de donner la chance à ceux, fans de 007 ou simples passionnés de cinéma ou d’objets rares, de venir découvrir Bond in Motion. »

L’agent secret le plus célèbre de tous les temps est encore à Bruxelles, pour y rester quelques semaines de plus ! Pour ceux qui pensaient que tout était fini, que l’exposition allait se faire la malle, ou que Bond était à la retraite, rassurez-vous : Bond in Motion, c’est la preuve que James Bond est plus que jamais vivant et qu’il continue à faire des émules.

100.000 visiteurs

L’expo a déjà conquis le cœur de plus de 100.000 visiteurs, belges ou étrangers ! Petits ou grands, hommes, femmes… l’expo ne désemplit pas depuis ses premiers jours. 57 % d’hommes, 43 % de femmes, 80 % de Belges et 20 % de visiteurs étrangers.

Depuis les vacances de Pâques (néerlandophones), l’expo a accueilli des centaines d’espions en herbes dans l’expo. Le concours se poursuit durant les vacances de printemps, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 14 mai.