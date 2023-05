Un couple tente de mettre le feu à l’immeuble de son voisin à Couvin, avec des bougies et une bombe de déodorant

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mercredi, un couple poursuivi pour l’incendie volontaire d’un immeuble occupé de Couvin, commis de nuit le 22 janvier 2023, à des peines de trois ans de prison avec sursis et de 120h de travail. La prévention initiale d’incendie volontaire a par ailleurs été requalifiée en tentative d’incendie volontaire.

Les faits ont été commis sur fond de conflit de voisinage. Les deux prévenus expliquaient faire l’objet de harcèlement depuis plusieurs mois. « On avait déjà eu quelques altercations. Ils frappaient au mur et à la porte à n’importe quelle heure alors que nous avons des enfants en bas âge. Ils nous ont déjà volé de l’argent, des vêtements et autres objets, ils ont déjà fait consommer des stupéfiants à une adolescente à qui j’ai dû sauver la vie, etc. J’ai voulu faire justice moi-même », expliquait le prévenu.