«Il n’y a aucun moyen que ce ne soit pas photoshoppé»: cette photo devient virale, alors qu’elle n’a pas été retouchée! (photo)

Retoucher une photo, c’est simple comme bonjour. Affiner par-ci, un filtre par-là, en un clic, le tour est joué. Mais ici, on ne parle pas d’une simple photo Instagram. C’est en effet un cliché réalisé par le photographe Kenichi Ohno, réalisée au Japon, qui affole la toile. Elle a été publiée sur le site The All-Japan Association of Photographic Societies.

En effet, selon lui, la photo est originale, mais son mix de couleur et ses cassures nettes posent question, à tel point qu’elle est devenue virale.