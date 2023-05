Un partenariat entre le Brabant wallon et le Forum des Jeunes

Faire connaître les préoccupations des jeunes aux décideurs politiques, défendre leurs droits et leurs idées, les rendre acteurs de la société de demain : ce sont les missions de l’asbl Forum des Jeunes, qui se présente comme leur porte-parole en Belgique francophone. Le Forum propose des agoras et sondages en ligne afin d’écouter la voix des jeunes. Des commissions thématiques et journées participatives sont également organisées. Le Forum consulte les jeunes qui réfléchissent à leur futur, leur permet de s’exprimer sur différents sujets, les aide à concrétiser des projets collectifs d’initiatives citoyennes et relaie leurs préoccupations vers les dirigeants politiques à différents niveaux de pouvoir. En plus d’exercer un rôle de plaidoyer politique, le Forum des Jeunes met la participation des jeunes au cœur de ses actions. Il vise à rendre les jeunes acteurs de la société et propose des animations sur des thèmes divers : éducation aux médias, développement durable, citoyenneté… C’est une opportunité d’échanges, de dialogues et de porter la parole des jeunes auprès des différentes sphères qui les concernent.

Le Forum propose des rencontres sur le thème « Être jeune en 2023 » où les jeunes peuvent échanger sur divers sujets d’actualité.

La Province s’associe Pour que ces animations puissent toucher un plus grand nombre de jeunes dans les communes et associations partenaires, le Brabant wallon a décidé de signer une convention avec le Forum des Jeunes. Grâce à ce partenariat, les jeunes de 16 à 30 ans du Brabant wallon seront mieux informés des actions menées par le Forum, ils bénéficieront d’animations gratuites dans les écoles provinciales, AMO… et seront donc sensibilisés/incités à devenir des citoyens actifs. Le Forum propose aussi de former des animateurs à ses outils et animations.