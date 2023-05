L’Europe fait un pas en avant dans la lutte contre les violences à l’égard des femmes: feu vert pour la Convention d’Istanbul malgré six États membres opposés

Le feu vert a été donné sans avoir l’accord de tous les États membres. Dès lors, et en dépit de l’absence de ratification dans six pays de l’est de l’Union (Bulgarie, Tchéquie, Hongrie, Lettonie, Lituanie et Slovaquie), le contenu de la Convention s’appliquera dans le droit communautaire.

La Cour de Justice de l’Union européenne avait confirmé en 2021 que l’Union européenne avait la possibilité de ratifier la Convention d’Istanbul sans l’accord de tous ses États membres. Le Conseil, l’instance représentant les États membres, avait lui-même demandé en février dernier au Parlement d’agir en ce sens. Après le vote de ce mercredi, la dernière étape de la ratification sera l’adoption formelle par le même Conseil, ce qui pourrait se faire à la majorité qualifiée ou par simple signature.

C’est en 2017 que l’UE avait signé ce texte entré en vigueur en 2014, mais une poignée d’États y ont vu une mise en danger des formes familiales traditionnelles, ou un encouragement à l’homosexualité. La définition et l’utilisation du mot « genre » dans le texte leur pose problème, ou encore une disposition préconisant un enseignement sur les « rôles de genre non stéréotypés ». Dans leur toute grande majorité, les eurodéputés ont dénoncé des campagnes fondées sur « une interprétation intentionnellement erronée ».

« Une femme sur trois dans l’UE, soit environ 62 millions de femmes, a déjà subi des violences physiques et/ou sexuelles et plus de la moitié des femmes (55 %) dans l’UE ont été victimes de harcèlement sexuel au moins une fois depuis l’âge de 15 ans », rappelle le Parlement européen.

Premier instrument international juridiquement contraignant pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et des filles, la Convention d’Istanbul établit des normes en matière de prévention des violences basées sur le genre, de poursuites et de soutien aux victimes. La Belgique l’a signée en 2012 et ratifiée en 2016.