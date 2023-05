Le couple de Fleurus accusé de séquestrer et prostituer Jérémy, jeune déficient mental, reste en prison

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cela va faire 2 mois maintenant que Jonathan et Aurore, un couple de Fleurus, ont été privés de liberté : on les suspecte d’avoir séquestré et prostitué Jérémy, un jeune homme déficient mental qu’ils avaient recueilli, et d’avoir volé les revenus de cette activité et ses allocations.

Les deux Fleurusiens ont comparu ce mardi devant la chambre du conseil de Charleroi, qui a décidé de les maintenir en détention et de prolonger, pour un mois au moins, leur mandat d’arrêt.