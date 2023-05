Corruption au Parlement européen: l’avocat de Marc Tarabella affirme que «l’enquête avance à un rythme exceptionnel»

Il a réitéré qu’il estime mensongères les accusations formulées à l’encontre de son client par Antonio Panzeri, ex-eurodéputé, figure centrale du présumé scandale de corruption et devenu «repenti» dans cette enquête.

«Notre vision est qu’il y a des éléments récents qui permettent d’atténuer ou de mettre en cause les déclarations de Panzeri. Ces éléments, que nous devions plaider jeudi dans le cadre d’une (demande de) remise en liberté, ont peut-être influencé le juge d’instruction dans sa décision. Mais le combat n’est pas terminé et l’enquête avance à un rythme exceptionnel et impressionnant, avec de nombreux PV réalisés. Elle se poursuivra jusqu’au règlement de procédure, avec, nous l’espérons, un acquittement ou un non-lieu», a analysé l’avocat.