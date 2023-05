Alpine A290 : la R5 Alpine renaît en électrique !

Lancée en 1976, la R5 Alpine était une déclinaison musclée de la Renault R5. En 2023, alors que Renault s’apprête à relancer la R5 en tout électrique, Alpine remet le couvert. La A290 sera la R5 sportive. Derrière cette dénomination se cache une explication : le chiffre « 2 » correspond au segment B, celui des citadines, et le nombre « 90 » à la future gamme « lifestyle ». Comprenez que le « 10 » des A110, par exemple, continuera à exister pour baptiser les modèles les plus sportifs.

Ce qui restera, ou pas

Cette A290_β (bêta) préfigure donc la A290 définitive. Et on sait déjà que celle-ci reprendra l’impressionnante signature lumineuse en « X ». Les jantes vraiment atypiques sont aussi proches de la version de série, tout comme le système de freinage qui, à l’avant, est similaire au système Brembo de l’Alpine A110. En revanche, le pare-brise qui déborde largement sur le capot, pour accentuer la connexion entre l’extérieur et l’intérieur, sera abandonné sur la version de route. Tout comme l’impressionnant habitacle mettant en scène la position de conduite centrale, comme en F1. Dommage, car malgré un accès à bord très compliqué, on aime l’idée des deux sièges décalés de part et d’autre qui permettent aux passagers d’admirer le pilote en action.