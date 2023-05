«Je comptais m’arrêter à trois»: Jill Vandermeulen revient sur la naissance de son quatrième enfant, Charlie-Jane, sa «merveille»

À l’occasion de la Fête des mères, Jill Vandermeulen nous a présenté Charlie-Jane, la petite dernière de la famille, née en novembre 2022. Ce jeudi dans Ciné-Télé-Revue, l’animatrice de RTL s’est confiée sur l’arrivée de Charlie-Jane, sur l’origine de son prénom ou encore sur l’heureux papa, Simon Gérard.

Jill, qui était déjà maman de trois enfants, Bella-June (13 ans), James (10 ans) et Jude (8 ans). « Au départ, je comptais m’arrêter à trois », confie la créatrice de contenu à Ciné-Télé-Revue. « J’ai souhaité les avoir jeune, car j’ai commencé à travailler très tôt, à 18 ans. Je n’ai pas connu la jeunesse à l’unif où on fait la fête, on guindaille, où on trouve un job à 25 ans. Par contre, je me disais qu’en ayant mes enfants tôt, ils seraient autonomes lorsque j’aurais 40 ans et que je pourrais profiter de ma vie d’adulte différemment quand les autres ont encore des enfants en bas âge. Mais là, en ayant Charlie-Jane à 35 ans, mon plan d’être peinarde à 40 ans est tombé à l’eau. (Rires.) »