Le Volvo EX30 commence à se montrer…

Volvo ayant fait le vœu d’électrification totale à moyen terme, il est temps de déployer une gamme qui ne fera plus du tout appel aux moteurs thermiques. On connait déjà le EX90, vaisseau amiral qui cohabitera un temps avec son homologue thermique et hybride XC90. Voici donc que s’annonce le second modèle uniquement électrique de la marque suédoise : le EX30.

Petit

On dit SUV compact, mais ce pourrait même être un SUV urbain. Pour peu que la nomenclature Volvo soit respectée, le EX30 devrait être plus petit que les XC40 et C40. Difficile à dire sur ces images, qui dévoilent toutefois des proportions relativement musclées. On aperçoit aussi la signature LED des blocs optiques avant qui offriront au modèle un détail sympa. Quand l’obscurité tombe, les deux bandes horizontales s’écartent pour laisser apparaître les phares, tels des paupières qui s’écartent. Pour avoir vu le EX90 « ouvrir les yeux » avec ce même système, nous vous confirmons que c’est une belle idée. Voilà tout ce qu’on sait pour le moment, mais nul doute que plus d’infos suivront entre aujourd’hui et le 7 juin, date de la présentation officielle.