Seat : de constructeur automobile à « fournisseur de mobilité »

En mars dernier, à l’occasion de la publication des résultats annuels, nous nous étions déjà inquiétés de l’avenir du constructeur espagnol au sein du groupe VW. Pratiquement aucun projet en vue, et encore moins de modèle électrique, tout ressemble à une mise sur voie de garage. Dans une interview récemment publiée par nos confrères britanniques d’Autocar, une source intérieure (et anonyme) confirme que dans le groupe allemand, les discussions vont bon train.

Mobilité

Sans qu’il soit dit qu’une décision ait été prise, la question de l’activité automobile pour Seat se pose avec de plus en plus d’insistance. De fait, la marque n’a jamais vraiment trouvé sa place dans le groupe VW, entre Skoda dont l’image « abordable » est fermement installée, et la jeune Cupra qui, en quelques années, a réussi là où Seat a toujours échoué : créer une image sportive et dynamique. Alors, quel avenir ? L’idée privilégiée actuellement serait de tout simplement arrêter l’automobile, et de transformer Seat en un « fournisseur de mobilité urbaine ». La marque commercialiserait des scooters électriques, des vélos, et peut-être des microvoitures. On se rappelle en effet du concept Minimo présenté en 2019, sorte de rival potentiel du Renault Twizy. Seat avait rapidement abandonné l’idée. Mais aujourd’hui que le succès de la Citroën AMI a prouvé qu’il y avait un marché, le projet pourrait ressortir des tiroirs. Mais pour les Ibiza et autres Leon, ça sent de plus en plus le bout du chemin.