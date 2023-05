Chris Brown, Renaud, Redcar (Christine and the Queens)… Ces stars ne veulent plus voir de smartphones à leurs concerts!

Votre chanson préférée commence à un concert et vous voulez immortaliser le moment par une vidéo ? Ce n’est peut-être pas une bonne idée si vous souhaitez que votre artiste favori donne tout ce qu’il a durant sa performance.

de videos

Certaines stars en ont marre de voir leur public plus captivé par leur téléphone que par le show qu’ils sont en train de proposer. C’est le cas de Redcar (Christine and the Queens) qui a, par exemple, pris position sur la question via des tweets. « Baissez vos téléphones quand on chante, sérieusement on n’a plus rien d’autre que des concerts sincères à partager, ne nous faites plus l’offense, on s’occupera d’enregistrer pour vous », a-t-elle déclaré.

De son côté, Chris Brown a été bien moins délicat. Lors de son passage à Berlin en mars dernier, le chanteur a complètement vrillé.