«C’était un assassinat préparé»: Marc Wilmots revient sur son éviction de l’équipe des Diables Rouges, après l’Euro 2016

Ce jeudi 11 mai dans Ciné-Télé-Revue, Marc Wilmots revient notamment sur son éviction de l’équipe des Diables Rouges, qu’il a entraînée de juin 2012 à juillet 2016, et sur les critiques qu’il a pu recevoir. Le fait de se retrouver à l’antenne face à un consultant qui a pu l’égratigner par le passé, est-ce une revanche pour l’ancien Diable Rouge ? « Non, je ne suis pas rancunier. Sinon je ne serais pas revenu à la RTBF », nous confie d’emblée Marc Wilmots.

« Chacun son métier et chacun assume ses paroles. Après, je ne pense pas que dans ma carrière, j’ai été taclé trop sévèrement, à part lors de l’Euro 2016 au terme duquel j’ai été licencié. Mais là, c’était un assassinat préparé. Ce n’était pas juste la RTBF qui m’avait dans le collimateur. Il y avait toute la conjoncture à ce moment-là qui visait à ce que quelqu’un d’autre puisse reprendre une équipe que j’avais reconstruite », poursuit Marc Wilmots, toujours à Ciné-Télé-Revue. « Quand je suis arrivé à la tête des Diables en 2012 et que tout était à faire, personne ne voulait reprendre l’équipe nationale. Et en 2016, quand l’équipe était construite, qu’elle était l’une des plus jeunes avec les meilleures années à venir, j’ai été mis dehors. »