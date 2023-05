Chute de Remco Evenepoel au Giro: le moment où un chien (ou plus précisément, son propriétaire) aurait pu changer le cours d’une course… (vidéo)

Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessus, le chien en question était au bord de la route, sans laisse, au moment du passage du peloton. Il a ensuite surgi sur la route et s’est dirigé vers le peloton, provoquant la chute d’un coureur, qui s’est immédiatement relevé. Mais Remco Evenepoel, a lui été surpris et a chuté sur le côté droit de la route. Un gros coup de malchance pour le Belge, qui a toutefois fait un signe du pouce en repartant pour dire qu’il allait bien.

Énorme frayeur pour Remco Evenepoel ce mercredi, lors de la 5e étape du Giro. Le Belge a lourdement chuté à cause d’un chien qui s’est dirigé vers le peloton. Evenepoel est ensuite resté à terre pendant de longues secondes, avant de finalement remonter sur son vélo pour reprendre la course, visiblement marqué par sa chute.

Mais que ce serait-il passé si Evenepoel n’avait pas pu repartir, et qu’il avait dû renoncer à la suite du Giro dont il est le grand favori ? On se souvient que lors du Tour de France 2021, une spectatrice présente sur le bord de la route avait provoqué une chute massive dans le peloton après avoir gêné en brandissant une pancarte en carton sur laquelle était inscrit : « Allez opi omi ». Elle avait ensuite été poursuivie et avait finalement écopé d’une amende. Aurait-il pu en être de même pour le propriétaire du chien en question, qui n’était pas tenu en laisse, et qui a provoqué la chute qui aurait pu coûter très cher à Remco Evenepoel ?