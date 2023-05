Menacée par un voleur avec un couteau à Liège, la septuagénaire s’agrippe à son sac et parvient à se réfugier chez une voisine

La victime ne l’a cependant pas entendu de cette oreille. La vieille dame s’est agrippée à son sac et est parvenue à prendre la fuite en courant vers chez une voisine où elle a été s’abriter. Le voleur, quant à lui, a fait demi-tour et a filé vers la place Saint-Nicolas.

Les faits se sont déroulés en plein jour, ce mardi dans les alentours de 18 heures, dans la rue Noé Renson, à Burenville. Une dame âgée de 78 ans, habitant dans le quartier, circulait à pied lorsqu’un individu lui est tombé dessus. Armé d’un couteau, l’individu a alors menacé la septuagénaire et a exigé qu’elle lui donne son sac à main.

La septuagénaire a ensuite contacté la police et une équipe est venue à sa rencontre. Elle a pu donner une description assez précise de son agresseur. Elle a notamment pu décrire le couteau qu’il tenait en main : une petite lame avec un manche rouge.

Sur base de la description, l’individu a pu être interpellé une trentaine de minutes plus tard, indique le parquet de Liège. Il s’agit d’un homme né en 1980 résidant à Saint-Nicolas. Sur lui, les policiers ont bel et bien découvert un petit couteau au manche rouge. La victime est également formelle : l’homme interpellé est bien celui qui l’a agressée et le couteau est bien celui avec lequel il l’a menacée.