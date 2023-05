Soumagne lance une opération pour stopper les dépôts de déchets ménagers dans les poubelles publiques: «C’est considéré comme un dépôt clandestin»

Les dépôts clandestins sont une problématique qui s’étend de plus en plus en région liégeoise et Soumagne n’y échappe pas. La commune a lancé récemment une opération-test pour lutter contre le dépôt de déchets ménagers dans les poubelles publiques.

Ainsi depuis peu, des autocollants rouges sur lesquels il est marqué « déchets de maison interdits » sont placés sur les poubelles « victimes » de ces dépôts clandestins.