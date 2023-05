Les problèmes liés aux contrats d’énergie se poursuivent pour plus de 100.000 Belges: la Flandre est particulièrement touchée

Relevés finaux de gaz ou d’électricité manquants ou incorrects, factures anticipées en retard ou supprimées, changements de fournisseur qui ne se font pas correctement… Le médiateur fédéral de l’énergie estime qu’au moins 100 000 personnes en Flandre sont concernées. De nouveaux systèmes logiciels mis en place fin 2021 sont à l’origine de ces problèmes, rapporte mercredi la VRT.

de videos

Le médiateur fédéral Eric Houtman parle de plus de 100.000 contrats bloqués rien qu’en Flandre. Ce chiffre comprendrait plus de 20.000 dossiers problématiques de l’opérateur de réseau Fluvius. Le porte-parole de Fluvius, Björn Verdoodt, parle de 15.000 contrats bloqués chez Fluvius même et de 5.000 chez Atrias, la nouvelle plateforme de données déployée dans toute la Belgique en novembre 2021 pour mieux gérer les données d’utilisation de chaque consommateur d’électricité et de gaz dans notre pays. Atrias a mis en garde contre des retards de facturation et des changements de fournisseurs difficiles dès novembre 2021 : ces problèmes sont toujours d’actualité.