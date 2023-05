Le conflit de voisinage fait vivre un enfer à Georges et sa femme: «Il nous crache dessus, montre ses parties à la caméra et a détruit notre haie...»

Au tribunal, les deux parties se déchirent : Het Belang van Limburg a recueilli les témoignages. Nous les nommerons Jean (l’accusé) et Georges (la victime) (prénoms d’emprunt). L’accusé s’exprime : « J’y habite depuis un certain temps et je ne l’ai pas choisi comme voisin. Pourquoi souffle-t-il constamment sa terre dans mon jardin ? Quand il rase sa haie, il reste des déchets dans le canal, ce qui a déjà fait entrer deux fois de l’eau dans ma cave. Et il me filme jour et nuit depuis des années » autant de questions sans réponses qui exaspèrent Jean.

Ces caméras ont été posées en 2021, car le couple ne supportait plus de découvrir de nouveaux dégâts chez eux en permanence. Depuis qu’ils les ont installées, tout est devenu plus clair. L’avocat des victimes énumère les découvertes : « Une fois il a arrêté sa camionnette vers minuit et on pouvait voir la lance d’un pulvérisateur dirigé vers les haies. Il a recommencé pendant des jours, toujours la nuit. Il a également détruit leur souffleur à feuilles, les pierres devant la maison, il a jeté ses déchets de jardin sur mon client, c’est de l’intimidation. »

C’est un calvaire que vivent les victimes. « Ils n’ont plus de vie privée », dit leur avocat. « Ils ont clairement perdu en qualité de vie ».

D’après HBVL, L’avocat a obtenu deux devis pour une nouvelle haie de près de 300 plants d’if de 2 mètres de haut. La valeur s’élève à 177 000 euros. Augmentée avec les dommages moraux, la facture s’élève à un peu moins de 200 000 euros. Le procureur a estimé que le vandalisme et le harcèlement étaient avérés.

De son côté l’accusé se défend au travers de son avocat : « La vérité se situe quelque part au milieu. Les voisins – propriétaires de la haie – ont placé une caméra illégalement. Les soi-disant preuves ont été obtenues illégalement. Y a-t-il vraiment des témoins ? La police a même fait une observation et n’a rien remarqué. Les substances nocives n’ont pas non plus été trouvées chez mon client lors d’une perquisition à domicile. Nous avons aussi demandé un devis : Notre architecte jardinier a estimé à 500 euros la réparation des dégâts. Mais nous demandons l’acquittement pour le harcèlement et la destruction, afin que l’indemnisation ne soit pas applicable ».