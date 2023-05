Un résident du centre Croix-Rouge d’Yvoir viole une autre résidente: «Je l’ai supplié de me laisser tranquille, il n’a pas voulu»

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mercredi, un résident du centre Croix-Rouge d’Yvoir pour le viol d’une résidente du même centre, des faits remontant au 18 juin 2022. Le prévenu écope de trente mois de prison assortis d’un sursis de cinq ans.

Ces deux personnes s’étaient rencontrées quelques jours plus tôt, lors de l’anniversaire de la fille du prévenu, organisé au centre.

Le prévenu reconnaissait avoir eu une relation sexuelle avec cette femme, mais elle était, selon lui, consentie. La victime affirmait, de son côté, avoir été contrainte et forcée. L’homme était allé la chercher à la gare d’Yvoir avec sa trottinette électrique, et lui avait fait une clé de bras pour la déshabiller. Il l’a également menacée de partir avec ses vêtements si elle criait. « Je l’ai supplié de me laisser tranquille, il n’a pas voulu. Je n’ai jamais consenti », déclarait la victime lors de la précédente audience.