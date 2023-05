«C’est le pire jour de ma vie»: Jessica ne s’attendait pas à un tel résultat après avoir accepté un soin cosmétique gratuit (vidéo)

Jessica pensait faire une très bonne affaire. Mais c’est finalement un cauchemar qu’elle a vécu à cause de ses lèvres. Âgée de 27 ans et originaire de Los Angeles, Jessica voulait avoir des lèvres plus grosses. Si elle a souvent eu recours a des injections, cette fois, rien ne s’est passé comme prévu : « Je suis allée me faire refaire les lèvres hier, et quelque chose de grave s’est produit », dit elle dans sa vidéo Tiktok.