Le musée «Décembre 44» de La Gleize rejoint l’association «Belgium, Battlefield of Europe»

« Le December 44 Historical Museum La Gleize », le musée consacré à la deuxième guerre mondiale sur la commune de Stoumont, partage avec « Belgium, Battlefield of Europe » la même passion pour le patrimoine militaire. Il était donc assez logique que le musée rejoigne cette association, qui fédère plus de 120 partenaires autour de l’histoire militaire des conflits, ce qui vient d’être le cas.

Lire aussi Début de l’enquête publique pour le parc éolien de Bernister Le Musée « Décembre 44 » est implanté sur la commune de Stoumont, là où les Allemands ont perdu la bataille des Ardennes. Il est dédié entièrement à cette histoire locale.

Le Musée Décembre 44 rassemble des collections de plus de 5.000 objets militaires relatifs à la Bataille des Ardennes. L’impressionnante collection se compose de véhicules, d’équipements et d’uniformes. L’élément le plus rare de cette collection est le char Tigre Royal 213.