«Pendant toute la cérémonie, j’ai regardé les entrées»: Gaëtan Bartosz revient sur l’attentat déjoué juste avant l’élection de Miss Belgique dans «Ça commence aujourd’hui» sur France 2 (vidéo)

Encore sous le choc, Gaëtan Bartosz évoque dans «TPMP» l'attentat déjoué lors de la cérémonie Miss Belgique, qu'il a animée: «Je me suis dit 'quitte à mourir, autant mourir en faisant mon métier'» (vidéo)

Et de poursuivre : « Tout a été très vite, dans nos têtes, avec l’émotion, etc. Le bourgmestre et le commissaire ont donné leur go, et nous ont demandés si on était capable de monter sur scène, alors que l’enquête était toujours en cours. »