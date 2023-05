Un enfant sur trois est en surpoids ou obèse en Europe, selon l’OMS

de videos

«Si nous n’agissons pas maintenant sur ces tendances liées à l’obésité infantile, les conséquences seront désastreuses pour des millions d’enfants, jusqu’à l’âge adulte, et auront des répercussions immenses sur nos systèmes de santé», pointe le Docteur Kluge, directeur de la branche européenne de l’OMS. L’obésité entraînerait en effet plus de 1,2 million de morts chaque année en Europe et serait à l’origine de maladies cardiovasculaires, de cas de diabète, de maladies respiratoires et de cancers.