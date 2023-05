Du changement à Anderlecht: le préparateur physique Thibaut Meyer s’en va, Dries Bloemen (RWDM) arrive

Cela continue de bouger au parc Astrid et notamment au sein du staff technique de l’équipe première que Jesper Fredberg avait promis de renouveler. Robin Veldman, pour lequel on évoque notamment un retour à l’Ajax, n’est pas le seul concerné. Après l’entraîneur des gardiens Frank Boeckx, parti pour des raisons familiales et remplacé par l’inconnu espagnol Javier Melchor, c’est au tour du préparateur physique Thibaut Meyer de quitter le Sporting. De commun accord, assure-t-on.

Une autre fonction au sein du RSCA lui avait été proposée mais l’ancien préparateur physique de l’Union – il avait suivi Felice Mazzù à Anderlecht l’été passé – a souhaité, dans ces circonstances, privilégier d’autres options en Belgique et à l’étranger.