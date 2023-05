«La reine Cléopâtre»: la série documentaire de Netflix accusée de «réécrire l’histoire» avec une actrice noire dans le rôle de la pharaonne d’Egypte

« La productrice exécutive Jada Pinkett Smith (la femme de Will Smith) propose une série documentaire qui explore la vie de reines africaines incontournables et iconiques. Nous irons cette saison à la découverte de la reine Cléopâtre, l’une des femmes les plus célèbres, puissantes et incomprises au monde. Une reine audacieuse dont la beauté et les amours ont éclipsé sa vraie force : son intelligence. L’héritage de Cléopâtre fait l’objet de nombreux débats académiques qui ont souvent été ignorés par Hollywood. Notre série entend réparer cette injustice en éclairant cette part fascinante de son histoire », peut-on lire dans le synopsis. Mais après la diffusion de la bande-annonce le 12 avril dernier, on retient surtout le choix de l’actrice qui a déclenché une violente polémique en raison de la couleur de sa peau. Les internautes mécontents accusent Netflix de « cancel culture » ou de « réécriture de l’histoire ».

de videos

Lire aussi «Le Tailleur»: cette série turque, qui fait fureur sur Netflix, est-elle inspirée de faits réels?

Une pétition a même été lancée en Egypte afin que la série n’y soit pas diffusée, accusant la réalisatrice, Tina Gharavi, de « blackwashing ». Dans le documentaire, une première intervenante rappelle cependant que Cléopâtre était « une souveraine ptolémaïque, déduisant que Cléopâtre était, du côté de son père (Ptolémée XII), d’origine gréco-macédonienne et européenne ». On ne sait rien sur les origines de sa mère : était-elle noire ? Un autre témoignage affirme qu’elle était égyptienne. Tandis qu’un des acteurs du docu-série affirme, sans aucune valeur scientifique : « Ma grand-mère me disait : ‘Je me fiche de ce qu’ils t’ont dit à l’école, Cléopâtre était noire.’»