Le Carol’Or fête ses quatre ans ce 13 mai: cette monnaie citoyenne carolo est plutôt un énorme «flop» selon les commerçants

Créé en 2019, le Carol’Or est la monnaie locale du Pays de Charleroi et de la Haute Sambre. À la base d’une initiative citoyenne, son objectif est d’encourager l’activité économique locale ainsi que de favoriser le commerce respectueux de l’environnement.

Le Carol’Or est donc censé augmenter la prospérité de la région par son soutien à l’économie réelle, comme inscrit dans sa charte. « Censé » car quatre ans après sa création, le Carol’Or n’est quasiment plus utilisé par les citoyens qui pour la plupart ne sont même plus au courant de son existence. Pour rappel, ce n’est pas moins de 30.000 CR, donc l’équivalent en euros, qui avaient été injectés à sa création pour permettre sa lancée via des billets de différentes sommes. Des billets allant de 0,5 à 25 CR, décorés d’illustrations liées à notre région.

P.SCH.

Aujourd’hui, plus de 182.000 CR circuleraient, donc 182.000 euros. Un bilan positif pour l’ASBL, mais pas forcément pour les commerçants qui soutiennent ce projet et donc pour le circuit court que cette monnaie devait mettre en avant.