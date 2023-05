Une exposition et une nouvelle application à découvrir au Fort de Saint-Héribert à Wépion

Le Fort de Saint-Héribert à Wépion, véritable patrimoine namurois, propose une nouvelle exposition sur « l’évolution de l’armement et des uniformes de l’armée belge, des fortifications et de la défense du territoire de 1914 à 1940 ». L’exposition sera présentée le 13 mai à 10h.

L’évolution est retracée par 21 panneaux installés sur le glacis du fort. L’exposition, le fort, ses artistes et ses musiciens accueilleront les visiteurs le week-end du 13 et 14 mai, les 10 et 11 juin, 8 et 9 juillet, 12 et 13 août, 9 et 10 septembre et le 11 novembre, de 10 à 17h.