Des traces de pesticides pourtant interdits toujours présentes dans le sang des oiseaux

On a ainsi longtemps pensé que les néonicotinoïdes étaient moins nocifs pour l’environnement que les autres types de pesticides. Or les preuves se sont accumulées ces dernières années pour démontrer que ces substances avaient aussi des effets sur les «espèces non ciblées» comme les abeilles. Ce qui a conduit à l’interdiction ces dernières années d’un grand nombre de ces substances au sein de l’Union européenne.

Toutefois, la raison la plus plausible de la présence de ces substances chez les oiseaux, selon Natuurpunt, est que les néonicotinoïdes subsistent beaucoup plus longtemps dans l’environnement que ce que l’on pensait et peuvent donc être absorbés par les oiseaux granivores plusieurs années après leur utilisation. Les chats et les chiens répandent aussi parfois ces pesticides, car ils sont utilisés dans les produits antipuces.