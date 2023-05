Trois matches d’improvisation et un spectacle pour enfants lors du Namur en Impro ce week-end

C’est le rendez-vous annuel d’improvisation théâtrale à Namur. Les « Oh My God », la troupe namuroise, organise « Namur en Impro » du 12 au 14 mai. Le festival d’improvisation recevra deux équipes étrangères, venues de France et de Suisse : la TIR et Improsuisse.

Le festival détient un but caritatif. « Cette année, nous soutenons l’association Alliance Sabze. Tous nos bénéfices lui seront reversés », précise Flora Scaillet, membre des Oh My God.