La Fleur du Cœur est de retour à la SPA de Charleroi: le marché aux fleurs organisé par le refuge revient ces 12 et 13 mai au profit de leurs protégés

En plus du marché, d’autres animations sont prévues pour le plaisir des visiteurs, mais aussi des animaux !

La Fleur du Cœur, l’événement principal de l’année pour la SPA de Charleroi, est de retour pour une nouvelle édition. Le marché aux fleurs organisé au profit des résidents du refuge se déroulera ces 12 et 13 mai, la SPA vous y attendra à partir de 10 heures. En plus du grand choix de fleurs et de plantes, un stand mettant en vente des articles réservés aux animaux sera également présent sur place.