Scène surréaliste en plein centre-ville ce mercredi: «Le jeune homme et le chauffeur se connaissaient, ils étaient prêts à faire des bêtises»

« Le jeune homme et le chauffeur se connaissaient et étaient prêts à faire des bêtises », raconte la femme qui a réalisé la vidéo à Het Belang van Limburg.

« Il y avait un peu d’embouteillage dans la rue », dit-elle. « À un certain moment, le jeune homme s’est dirigé vers la voiture derrière moi. Lui et le chauffeur se connaissaient parce qu’ils riaient et criaient quelque chose à propos d’un permis de conduire. Le jeune homme s’est alors allongé sur le capot de son ami. Je ne savais pas si je devais intervenir, ce qu’ils ont fait était très dangereux. Mais je ne voulais pas non plus bloquer davantage le trafic. De plus, je craignais que les jeunes ne deviennent agressifs. Mais je pensais aussi qu’ils devraient subir les conséquences de leur comportement ».