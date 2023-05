«Je me suis allongé par terre»: Jean-Pierre Foucault victime de deux arrêts cardiaques, l’animateur de TF1 raconte

Jean-Pierre Foucault a passé plusieurs jours en soins intensifs, et trois semaines en rééducation.

Une fois arrivé chez lui, celui qui présente l’élection de Miss France a rencontré des difficultés à marcher : « Une fois sur place, je n’ai pas pu gravir les quelques marches qui me séparaient de la porte d’entrée », explique Jean-Pierre Foucault, qui s’est alors « allongé par terre, dans le jardin. »

Suite à cela, Jean-Pierre Foucault a passé plusieurs jours en soins intensifs, avant de rejoindre l’Hôpital Léon Bérard, où il a été en rééducation durant trois semaines. « Je me repose... et je travaille une minute et demi, voilà mon secret », conclut celui qui a diminué ses activités professionnelles.