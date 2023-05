Interpol demande l’aide du grand public pour identifier 22 jeunes filles disparues: deux corps découverts à Liège et Visé concernés (vidéos)

Mise sur pied en collaboration avec l’Organisation internationale de police criminelle, Interpol, l’opération se nomme « Identify Me » et est soutenue par quelques femmes célèbres des pays participants comme Axelle Red ou Veerle Baetens.

Deux de ces 22 dossiers concernent directement la région liégeoise. Il s’agit tout d’abord de celui concernant la découverte du corps d’une jeune femme dans le canal Albert à Visé le 31 mai 2009. Les constatations des médecins légistes ont démontré qu’elle avait été tuée avec violences, de plusieurs coups de couteau. « Son corps serait resté dans l’eau pendant 1 à 5 semaines », indique Interpol. « Son corps a été alourdi avec deux poids (des haltères, ndlr) de marque « Alex ». On estime qu’elle avait entre 14 et 24 ans et mesurait 1,62 mètre. Elle avait une silhouette athlétique, des cheveux blonds ou châtain clair de longueur moyenne, un teint clair, une bonne dentition et les oreilles percées. »

Elle portait des ongles artificiels. Sur les deux annulaires, les ongles artificiels étaient ornés d’un motif floral. Elle avait une cicatrice chirurgicale sur le bas de l’abdomen et sur le poignet droit. La cicatrice au poignet mesure environ 10 cm de long. L’enquête a révélé que la jeune femme avait vécu dans la région du Benelux pendant plusieurs années et qu’elle avait passé son enfance en Europe de l’Est.

Un squelette à Cointe

Le second dossier, plus récent, concerne la découverte, le 29 août 2019, du squelette partiellement calciné d’une femme dans le parc de Cointe. Un portrait-robot de la victime a pu être établi par les spécialistes de la police fédérale.

La victime est d’origine africaine et serait âgée entre 35 et 45 ans. Elle est de petite taille et mesure environ 1m60. Elle a les cheveux tressés et une dentition parfaite.

Elle portait une veste dont les boutons comportent un monogramme avec les lettres « HCC » dont les C sont entrelacés. Il se pourrait que ses boutons proviennent de la marine française. La manche d’un vêtement comportait 5 cordages tressés.

Toutes victimes de violence

« Personne ne sait qui elles sont, d’où elles viennent et pourquoi elles se sont retrouvées en Belgique, en Allemagne ou aux Pays-Bas, il y a des années parfois », annoncent les forces de l’ordre qui précisent que dans presque tous les cas, « ces femmes ont été victimes de faits de violence ».

Le lancement de l’opération est soutenu par des femmes célèbres des pays participants. Dans une vidéo, elles appellent le public à fournir des noms et des informations sur les femmes inconnues. La Belgique est représentée par Veerle Baetens et Axelle Red. Elles sont accompagnées de l’actrice néerlandaise Carice Van Houten (Game of Thrones) et de la chanteuse S10, ainsi que de la championne de boxe allemande Regina Halmich et de la journaliste sportive Katrin Müller-Hohenstein.