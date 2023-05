Une balade gourmande organisée par les Lions Club au circuit de Spa-Francorchamps

« Les participants partiront au départ des Combes pour une boucle de 6,6 km à l’intérieur du circuit où se déroulera la vingtième édition SpaItalia organisé par DG Sport », précisent les Lions clubs dans un communiqué. « Quatre haltes sont prévues. Les promeneurs prendront l’apéritif à hauteur du virage de Bruxelles, avant de se diriger vers le centre de formation Technifutur pour l’entrée. Après être passés au cœur de l’événement et avoir admiré les belles italiennes, ils se dirigeront vers le raidillon pour déguster un merveilleux plat au choix et aux origines asiatiques. Ils seront ensuite prêts à entamer la montée du Kemmel qui les ramènera au point de départ pour le dessert. »

Du monde attendu

On attend pas mal de monde pour cette balade gourmande. « Cinq cents personnes sont attendues pour cette manifestation dont les bénéfices seront intégralement reversés à l’Espace Vivie. Cette maison de ressourcement fondée en 2013 est un espace dédié aux patients (hommes et femmes) atteints du cancer. Des thérapeutes leur proposent des soins bien-être qui augmentent la conscience corporelle et ont un impact sur la détente physique. La maison propose des soins individuels, massage corporel, réflexologie plantaire, soins onco-esthétique, soins des mains et du visage et des ateliers de groupe sophrologie, bains de forêt, cuisine santé, maquillage et analyse couleurs… »