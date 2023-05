Le président américain Joe Biden recevra le Premier ministre indien Narendra Modi le 22 juin prochain afin de «souligner leur partenariat profond»

La visite doit « souligner le partenariat profond et rapproché entre les États-Unis et l’Inde », a indiqué Karine Jean-Pierre dans un communiqué, ainsi que « les liens chaleureux de famille et d’amitié » entre les deux pays.

L’événement doit aussi « renforcer l’engagement partagé de nos deux pays pour une zone indo-pacifique libre, ouverte, prospère et sûre », a écrit la porte-parole.