Une fillette de 4 ans victime d’attouchements sexuels dans une cour de récréation d’une école à Anderlecht: «Les deux garçons ont baissé le pantalon de ma fille»

Les faits se sont déroulés lundi dernier dans une école néerlandophone de la commune bruxelloise d’Anderlecht.

Ce mercredi, dans La Dernière Heure, les parents de la fillette de quatre ans témoignent. C’est le père qui, venu récupérer son enfant, a été averti par son institutrice et la sous-directrice. « J’ai alors appris que ma fille avait été abusée sexuellement dans la cour de récréation par des garçons de sa classe âgés de 4 et 5 ans. Les deux garçons ont baissé le pantalon de ma fille et des attouchements au niveau de ses parties intimes ont eu lieu ainsi que des bisous », relate-t-il à nos confrères. La mère l’a aussi tôt emmenée aux urgences Saint-Pierre pour être examinée.