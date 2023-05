Vers une feuille de route pour normaliser les relations turco-syriennes: «Nous avons intérêt à ce qu’elles reprennent sur la base l’égalité et du respect»

Les ministres syrien Fayçal Mekdad, turc Mevlüt Cavusoglu, ainsi que leurs homologues russe Sergueï Lavrov et iranien Hossein Amir-Abdollahian, ont chargé leurs adjoints d’« élaborer une feuille de route pour faire avancer les relations entre la Turquie et la Syrie en coordination avec les ministères de la Défense et les services de renseignement des quatre pays », a indiqué la diplomatie russe.

Cette décision a été prise lors d’une réunion à Moscou qui s’est déroulée dans une « ambiance positive et constructive », a ajouté la même source dans un communiqué.