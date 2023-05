«Mariés au premier regard»: comment Delphine et Pierre expliquent-ils que les experts n’avaient pas trouvé une compatibilité entre eux?

Delphine était compatible avec Jonathan, et Pierre avec Caroline. Malheureusement (ou pas), les deux mariages n’ont pas tenu. C’est finalement entre Delphine et Pierre qu’une alchimie est née.

Alors que la saison 6 de « Mariés au premier regard » s’est clôturée le 30 avril sur RTL tvi avec un seul couple encore marié (Jessica et Alexandre), voilà qu’on a appris, dans la foulée, que l’émission avait permis à deux autres personnes de se rencontrer…

Mais pour quelle raison les experts n’avaient dégagé aucune compatibilité entre les deux célibataires ? « C’est évidemment une question que nous nous sommes posée », explique Pierre à Ciné-Télé-Revue. « Avant les tournages, nous avions donné aux experts des critères extrêmement précis et rédhibitoires sur le profil recherché. Ils ont décidé de les prendre en compte. Du coup, les experts nous ont trouvé une compatibilité en fonction de ces critères. »

Lire aussi «Je ne veux pas parler en mal…»: Delphine et Pierre révèlent ce qu’ils s’apportent de plus, en comparaison avec leurs ex-conjoints de «Mariés au premier regard»

Delphine aussi a son explication : « Pierre avait demandé aux experts de lui trouver une personne qui n’habitait pas trop loin de chez lui (Pierre habite La Hulpe, Delphine Grâce-Hollogne). Il ne voulait pas non plus d’une fille avec des tatouages et j’en ai. De mon côté, je recherchais un garçon très grand alors que Pierre fait presque ma taille. »