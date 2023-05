«La police ne peut pas infiltrer des groupes fermés sur les médias sociaux», affirme La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden à propos des raves illégales

En outre, la législation actuelle ne permet pas à la police d’infiltrer les groupes fermés sur les médias sociaux où les appels circulent, a-t-elle averti mercredi à la Chambre.

Mme Verlinden et le gouverneur de la province du Limbourg, Jos Lantmeeters, se sont expliqués devant la commission parlementaire des affaires intérieures sur la rave party illégale qui s’est déroulée à Brustem, près de Saint-Trond, au cours du week-end prolongé du 1er mai. Des milliers de personnes ont fait la fête à l’improviste pendant tout un week-end sur un site militaire abandonné, causant des nuisances aux résidents locaux et des dommages à la nature. Le gouvernement local et la province ont décidé de ne pas intervenir manu militari, mais de laisser l’événement s’éteindre de manière contrôlée afin d’éviter une escalade.