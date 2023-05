Des questions autour de la hauteur du budget des primes Renolution: «Il faudra 70 ans pour atteindre les objectifs fixés...»

Dans notre édition de mercredi, nous livrions le témoignage d’un habitant d’Auderghem qui, après avoir sollicité une prime à l’isolation, s’est vu répondre par un fonctionnaire que le budget prévu pour la prime 2023 était épuisé.

Le cabinet du ministre Alain Maron affirme qu’il n’y a pas de problème de paiement, le budget disponible pour les primes énergie ayant été plus que doublé depuis 2019. Au cabinet du ministre-président Vervoort, on reconnaît que l’on approche de l’épuisement du budget et que l’on recherche des solutions.