Boniface à l’Union, Debast à Anderlecht et… Dönnum au Standard: voici les joueurs avec la plus grande valeur marchande de chaque club de D1A

Quel joueur est le plus « bankable » dans votre club préféré ? Si vous vous posiez la question, le dernier rapport en date de l’Observatoire du football devrait vous intéresser. En effet, à l’approche de cette fin de saison et donc du mercato estival, le CIES a cherché à savoir quel joueur pourrait rapporter le plus à son club en cas de vente. Pour ce faire, ils ont analysé tous les joueurs actifs au sein de plus de 1200 clubs, dans 74 ligues à travers le monde. Ils ont pris en compte tout un tas d’éléments comme, par exemple, l’âge, la durée et la valeur du contrat actuel, les performances sur le terrain, le développement récent, la marge de progression…

Vous l’aurez donc compris, les chercheurs du CIES ont effectué un travail colossal, qui livre des résultats particulièrement intéressants. On apprend notamment que les deux joueurs avec la plus grande valeur marchande sont Erling Haaland (Manchester City) et Vinicius Junior (Real Madrid), avec une valeur estimée à plus de 200 millions d’euros. Ils sont suivis de Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Pedri (FC Barcelone), Jamal Musiala (Bayern Munich) et Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), estimés à plus de 150 millions d’euros.