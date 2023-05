Bertrand Caroy, célèbre policier borain, se dévoile dans une biographie: «Le fait de travailler beaucoup a entraîné mon divorce»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pourquoi ce livre maintenant ?

J’ai toujours voulu faire un livre pour expliquer pourquoi je suis autant impliqué dans la sécurité routière et faire en sorte que les gens puissent me découvrir autrement que par ce qu’ils voient, qu’ils connaissent un peu plus ma vie. J’avais émis l’idée il y a un moment, mais elle est restée dans les placards, jusqu’à ce que je sois contacté par les éditions Kennes.

Comment cela s’est passé, concrètement ?

Le projet a démarré il y a deux ans, mais il a fallu le temps de discuter et d’obtenir les autorisations [de la police, NDLR]. J’ai rencontré Pierre Danvoye, l’auteur, et le courant est tout de suite passé, ce qui est important pour bien travailler ensemble et faire passer les émotions. Les interviews ont démarré fin 2022 et elles ont duré plus de 20 heures. Pierre Danvoye a su me poser les bonnes questions et aller dans le détail. Il a fait un travail remarquable. J’espère que le lecteur appréciera le livre et y trouvera une vision d’un homme par rapport à un métier et une partie de vie, et non des critiques. C’est vrai que je suis policier et connu, mais tous les policiers font bien leur travail, même sans le côté médiatique.

Parler de votre intimité a-t-il été difficile ? Vous avez l’habitude de vous exprimer dans les médias, mais là, c’est autre chose…

Ce n’est jamais facile de se confier au grand public, mais je voulais le faire pour qu’on voie réellement comment je suis, parce que les gens ont parfois un a priori. Là, je me suis vraiment livré.

A 53 ans, le célèbre policier souhaite que les gens le connaissent mieux. - N.Z.

On sent que vous êtes passionné et fortement impliqué dans votre métier, parfois même au détriment de votre vie privée, comme votre couple…