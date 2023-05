En quête de stabilité, Neerpede tremble sur ses bases: pourquoi le centre de formation d’Anderlecht est plus fragile que jamais

Le 4 mai 2018, quelques mois à peine après avoir racheté le RSCA, Marc Coucke annonce à l’occasion d’une conférence de presse organisée en grande pompe la signature d’un premier contrat professionnel pour onze talents de Neerpede : Mathis Suray, Anouar Ait El Hadj, Lucas Lissens, Halim Timassi, Killian Sardella, Loic Masscho, Chris Kalulika, Yari Verschaeren, Antoine Colassin, Zacarias Antonio et bien sûr Jeremy Doku que Liverpool rêvait de s’offrir. Entre belle opération com’ et réel souci d’investir dans les pépites, l’idée était louable.

Cinq ans plus tard, les parcours de ces promesses sont loin d’avoir tous épousé les trajectoires escomptées. Mais c’est surtout le fameux « In Youth We Trust » qui tremble sur ses bases et qui pose question au parc Astrid. Quel avenir pour le centre de formation anderlechtois, réputé dans le monde entier et qui a sauvé le RSCA de la faillite ces dernières années ? Y a-t-il encore un vrai projet « jeunes » à Anderlecht auquel même les modestes clubs belges osent désormais s’attaquer ? Officiellement, oui. Entre les discours et la réalité, la direction bruxelloise ne pourra toutefois plus se permettre de faire le grand écart trop longtemps sous peine de perdre sa planche de salut et de voir le club incapable d’éviter le naufrage.