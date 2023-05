«Un groupe de fans m’en a livré des caisses»: ce cadeau qui a bien aidé Audrey Fleurot sur le tournage de «HPI»

Ce mardi 9 mai, « HPI » était de retour sur la Une pour une troisième saison. Ceux qui ont raté cette diffusion vont pouvoir se rattraper puisque TF1 propose aussi la fiction avec Audrey Fleurot, ce jeudi soir. « HPI » promet une nouvelle fois de superbes audiences à la chaîne.

Lors du Festival Séries Mania, à Lille, nous avions rencontré Audrey Fleurot. Si la comédienne était déjà bien connue avant la série, voilà que son nombre de fans a explosé grâce à son rôle de Morgane Alvaro. Et comme toute personnalité, Audrey Fleurot reçoit des cadeaux lorsqu’elle va à la rencontre de ses plus fidèles fans. Il y en a un qui l’a particulièrement marquée… « J’ai sorti dans une interview que j’avais du mal à trouver un chewing-gum qui fasse de bonnes bulles. J’ai testé un paquet de marques différentes, et aucune ne me permettait de tenir vraiment une bulle », révèle d’abord l’actrice à Ciné-Télé-Revue. « Un groupe de fans m’en a trouvé une, et m’en a livré des caisses sur le plateau. Donc, les chewing-gums que vous voyez à l’écran me viennent des téléspectateurs ! »