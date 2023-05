Romeo Lavia a du succès: le Diable rouge est dans le viseur de Chelsea et d’Arsenal!

Où évoluera Roméo Lavia la saison prochaine ? Auteur d’une belle saison sur le plan individuel avec Southampton, le Diable rouge devrait changer d’air cet été. Et selon les informations de Fabrizio Romano, plusieurs clubs prestigieux seraient intéressés.

Parmi eux, on retrouve Chelsea et Arsenal, mais également son ancien club, Manchester City, qui dispose d’une clause de rachat à partir de 2024. « Arsenal et Chelsea font partie des clubs qui suivent Roméo Lavia. Manchester City apprécie également toujours beaucoup le joueur après l’avoir vendu à Southampton, mais il existe une de clause de rachat pour City, valable uniquement en 2024, ce qui signifie que d’autres clubs peuvent essayer d’attaquer la situation cet été. La course semble absolument ouverte pour cet été », a expliqué Romano dans une vidéo postée sur Youtube.