Le programme du week-end de la Pentecôte à Soignies dévoilé: voici tout ce qu’il faut savoir!

Privés de festivités de la Pentecôte pendant deux ans, les Sonégiens avaient répondu en masse, avec enthousiasme et même ferveur à leur retour l’an dernier. Moitié fête populaire, moitié fête religieuse et folklorique, la Pentecôte devrait à nouveau faire l’unanimité dans et autour de la Collégiale Saint-Vincent, du samedi 27 au lundi 29 mai.

Le week-end de la Pentecôte culminera le lundi avec la descente de la châsse contenant les reliques du Saint, et le Grand Tour Saint-Vincent (dès 6h) la Procession historique (dès 11h). Cette dernière accueillera de 75 groupes, dont un nouveau groupe de Maubeuge et sera composée d’environ 800 participants, y compris 70 à 80 cavaliers. La descente et la remontée de la chasse seront également retransmises en direct dans la nef de la Collégiale.

En tête d’affiche, le DJ Alex Germys, qui mixe aux quatre coins de la planète, et Coverplay, un (excellent) groupe qui reprend les tubes de Coldplay. On pourra aussi (re)découvrir les Roubaisiens de Trois Vagues (seul groupe non-belge), Behind The Pines, Jali pour un showcase, S!MON (avec le batteur et le guitariste de Suarez) et enfin deux DJ de Soignies, DJ Kyrios (lire par ailleurs) et DJ Géosismix, qui ouvrira la soirée avec sa musique plus lounge.