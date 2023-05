Woluwe-Saint-Pierre s’engage pour lutter contre les discriminations LGBTQIA+

À l’initiative de Carine Kolchory et Gerda Postelman, respectivement échevine de l’égalité des chances et des droits humains à Woluwe-Saint-Pierre, la commune hissera, comme chaque année, son drapeau arc-en-ciel et organisera deux actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations LGBTQIA+phobes, ce 17 mai, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Au programme :

• À 16h30, une conteuse éveillera les jeunes enfants de 4 à 8 ans aux questions de genre par la lecture de belles histoires qui font grandir. Ingrid Bonnevie anime les « Heures du conte » à la bibliothèque du Centre depuis plus de 20 ans. Elle se base sur des albums pour enfants pour construire ses propres récits et les agrémente de petits instruments de musique.

• Dès 20h, place à une performance transformiste et intimiste de l’artiste Jean-François Massy – alias Jessie Jess – qui dévoilera, avec humour et pudeur, son histoire, celle de son émancipation… Un spectacle singulier qui plongera les spectateurs dans l’intimité d’un artiste qui se construit un personnage qui n’est autre que son alter ego. Un moment suspendu qui invitera à questionner nos valeurs d’empathie et de tolérance. Un véritable manifeste pour s’affranchir des normes de genre et des pressions sociales et sociétales.

« En Belgique, malgré un cadre législatif progressiste, les personnes LGBTQIA+ subissent, malheureusement, encore régulièrement des discriminations, agressions physiques et verbales, ainsi que d’autres faits de violence. En tant qu’échevines, notre priorité est d’agir de manière proactive pour sensibiliser, dès le plus jeune âge, à la lutte contre ces discriminations et ces violences », expliquent les deux échevines. Depuis 2019, plusieurs autres initiatives ont été développées en ce sens à Woluwe-Saint-Pierre. L’on pense, notamment, à un ciné-débat sur le thème de la transidentité, un spectacle d’impro sur la promotion des droits des personnes LGBTQIA+, des ateliers participatifs dans les écoles sur le thème de l’homophobie, etc. Des formations spécifiques destinées aux agents communaux en contact direct avec le public ont, par ailleurs, été organisées et ce, avec l’indispensable soutien et l’expertise du secteur associatif, dont la RainbowHouse.